الخارجية الألمانية تستعرض انجازات «عملية برلين» وجدول أعمال المؤتمر الثاني

استعرضت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، الانجازات التي تحققت في ليبيا منذ تدشين «عملية برلين» مطلع العام 2020، إضافة إلى جدول أعمال مؤتمر برلين الثاني الذي يعقد غدا الأربعاء على مستوى وزراء خارجية الدول المعنية بليبيا.

وقالت الخارجية الألمانية عبر موقعها على الإنترنت إن مؤتمر برلين الأول حول ليبيا الذي عقد في 19 يناير 2020 ساهم في «تمهيد المرحلة لعملية سياسية ليبية داخلية تحت رعاية الأمم المتحدة»، فيما ستواصل الحكومة الاتحادية في برلين مع المؤتمر الثاني «دعمها لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في البلاد».

وأوضحت أن وزير الخارجية هيكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعيا المشاركين في عملية برلين إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي يهدف إلى «تأمين الإنجازات التي تحققت في الأشهر الأخيرة وتوفير الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل».

جدول أعمال مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا

وأكدت الخارجية الألمانية أن مؤتمر برلين الثاني سيجري خلاله تسليط الضوء على قضيتين: الأولى «تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي للفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021». والثانية «استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب رحيل المقاتلين الأجانب».

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وأضافت وزارة الخارجية الألمانية أن المشاركين في برلين سيناقشون كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم الخطوات التي تحققت منذ المؤتمر الأول. كما «سيكون موضوع آخر مهم هو دمج قوات الأمن الليبية بهدف تعزيز احتكار الحكومة المؤقتة لاستخدام القوة».

وأكدت الخارجية الألمانية أن مؤتمر برلين الثاني «يمثل بداية مرحلة جديدة من عملية برلين تشارك فيها الحكومة المؤقتة في المحادثات. على عكس يناير 2020، عندما تحدث المؤتمر عن ليبيا، فإنهم يتحدثون الآن مع القادة الليبيين». مشيرة إلى أن الحكومة الليبية سيمثلها في المؤتمر كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

تحسن الوضع في ليبيا منذ مؤتمر برلين الأول رغم التحديات

وأشارت إلى تحسن الوضع في ليبيا بشكل ملموس بعد عام ونصف من مؤتمر برلين الأول وذلك بعد التوصل إلى اتفاق «وقف إطلاق النار ساري المفعول منذ أكتوبر 2020 ويتم تنفيذه خطوة بخطوة» و«تكليف الحكومة المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء دبيبة، والتي اعتمدها كل من منتدى الحوار الوطني الليبي والبرلمان، بولاية الإعداد للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر». إضافة إلى رفع الحصار عن آبار النفط الليبية، وتلقى السكان الدعم المطلوب بشكل عاجل؛ كما عادت قطاعات أخرى من الاقتصاد إلى مسارها الصحيح.

لكنها مع ذلك، عادت الخارجية الألمانية ونبهت إلى أنه «لا يزال خطر تجدد زعزعة الاستقرار قائما»، مشيرة إلى التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة المتمثلة في وجود: المقاتلون والمرتزقة الأجانب. بالإضافة إلى التحضير للانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار.

كما تواجه حكومة الوحدة الوطنية «تحديات ضخمة» منها على سبيل المثال، «إيصال الإمدادات إلى السكان، والمضي قدماً في الانتعاش الاقتصادي ومكافحة جائحة كوفيد-19» وفق الخارجية الألمانية.

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