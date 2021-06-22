الزناتي يطلع على المشاكل التي تعاني منها مدينة القطرون

ليبيا – عقد وزير الصحة بحكومة لوحدة الوطنية علي الزناتي أمس الإثنين اجتماعًا مع مديرة المركز الوطني للأمراض السارية فرع القطرون، ومدير إدارة الخدمات الصحية الشورى، ومدير جهاز الإسعاف والطوارئ الشورى، بالإضافة إلى مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالمختبر المرجعي سبها، وذلك لمناقشة الوضع الصحي بالمرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية.

الاجتماع عرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة عرض المشاكل التي تعاني منها مدينة القطرون، ومن أهمها افتقار المدينة لمركز للعزل والحجر الصحيين للوافدين؛ مما أدى إلى قصور في حماية ليبيا من الأمراض، مع العلم أن المدينة تُعتبر مدينة حدودية والبوابة الجنوبية للجنوب في إتجاه النيجر والتشاد.