دراه: سنغلق الطريق الساحلي مرة أخرى في حال عدم استجابة الطرف الآخر لمطالبنا

ليبيا – زعم القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة لأركان الوفاق عبد الهادي دراه أن الطرف الآخر لا يريد رفع المعاناة عن الشعب الليبي، ولا يرغب في فتح الطريق الساحلي وتحقيق الأمن والاستقرار لليبيا.

دراه قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: “نحن فتحنا الطريق وسنمهل الطرف الآخر الوقت المناسب للبدء في سحب المرتزقة، بالأخص الجنجويد والروس؛ لأن الاتفاق يقول يتزامن فتح الطريق مع انسحاب المرتزقة والجنجويد وهذه النقطة تشبث بها الطرف الثاني حيث قال: لن نسحب المرتزقة إلا بعد فتح الطريق. ونحن لبينا النداء وفتحنا الطريق وسنترك لهم مجالًا لفترة يحددها آمر الغرفة وغرفة العمليات”.

وأشار إلى أنه في حال عدم استجابة الطرف الآخر بسحب المرتزقة وتبادل الأسرى سيتم إغلاق الطريق مرة أخرى، لافتًا إلى أن الكرة في ملعب الطرف الثاني.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية