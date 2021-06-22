فرج ياسين: غضب شعبي بسبب تجاوزات تركيا وتعاملها مع ليبيا وكأنها دولة مستعمرة

أكد فرج ياسين رئيس المجلس المحلي لمنطقة طبرق سابقا، أن حالة الغضب الشعبي بمناطق في برقه وفزان وطبرق بلغت حدها الأقصى بعد استمرار تجاوزات تركيا داخل ليبيا وتعاملها وكأن الدولة مستعمرة لها.

وقال «ياسين» في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، إن “تكتلات سياسية في ليبيا بصدد توحيد الصف ومخاطبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، على خلفية تصريحات الرئيس التركي الوقحة، التي تنال من السيادة الليبية، كما سيتم مخاطبة مجلس النواب الليبي للتحرك في نفس الاتجاه”.

وأوضح رئيس محلي طبرق سابقا، أن “الغرض من مخاطبة الأمم المتحدة بشكل رسمي هو وضع حد لتجاوزات الأتراك الذين يعتبرون عضوا في الناتو، خاصة أنه بدا للجميع أن ما تقوم به تركيا من فوضى في ليبيا يهدف إلى فرض الميليشيات المتشددة وواجهتهم جماعة الإخوان الإرهابية على المشهد السياسي الليبي وهو ما لن يسمح به أبناء الشعب الليبي”.