المحجوب يكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة العسكرية “5+5”

ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب أن انتشار قوات أمنية في المنطقة الوسطى وفتح الطريق الساحلي ليس سهلًا.

المحجوب شدد في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الثلاثاء على ضرورة انتشار القوات الأمنية، وأن هناك ترتيبات تعمل عليها اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” منذ فترة طويلة.

وكشف اللواء المحجوب عن تفاصيل اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” قالت:”اختتمت اللجنة العسكرية 5+5 اجتماعها في مقرها بمدينة سرت وذلك لاستكمال الترتيبات الأمنية اللازمة من أجل فتح آمن للطريق الساحلي بعد الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بذلك وبعد الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة بحضور بعثة الامم المتحدة للتأكيد والوقوف على حالة الطريق”.

وأوضح اللواء المحجوب أن اللجنة قررت تكليف شركة متخصصة بصورة عاجلة لصيانة الطريق خلال ايام قليلة وقد اكدت الشركة استعدادها وتم الاتفاق بهذا الشأن، حيث وقفت اللجنة على الأماكن التي تم تحديدها لتكون بوابات أمنية وتمركزات حيث سمحت اللجنة بإدخال المعدات الخاصة لتجهيز هذه المواقع.

وتابع: “اجتمعت اللجنة بغرفة عمليات الطرفين ولجنة الترتيبات الامنية بشكل مباشر على خط التماس لأول مرة من اجل التنسيق لتنفيذ المطلوب منهم”.

المحجوب أشار إلى أن اللجنة أكدت على استمرار اجتماعاتها واعمالها الميدانية المتعلقة بالصيانة والتأمين وذلك لفتح الطريق الساحلي فور الانتهاء من هذه الاعمال خلال أيام قليلة قادمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية