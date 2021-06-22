القيادة العامة: نؤكد دعمنا لكل الجهود المبذولة من أجل إرساء السلام في ليبيا وعودة الاستقرار

وأكد القيادة العامة، أيضاً دعمها بشكل كامل إجراء الانتخابات في موعدها، قائلةً: “فالشعب الليبي لا يقبل التأجيل أو التأخير أو التغيير في موعد إجراء الانتخابات من أي طرف، كما نأمل من بعثة الأمم المتحدة ضرورة اتخاذ كل التدابير وتحمل مسؤوليتها لإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه، ونحن ندعم جهود البعثة الأممية لإعادة الاستقرار في ليبيا من خلال نجاح أعمال الحوار السياسي الذي يتطلع إليه الليبيون جميعاً للوصول لصياغة قاعدة دستورية توافقية تسمح للجميع الدخول في السباق الانتخابي بدون شروط مسبقة، وليحتكم الليبيون إلى صندوق الانتخاب ولإرادتهم في اختيار من يقود ليبيا إلى بر الأمان والاستقرار والسلام الدائم”.

وتابعت: “إن الحوار السياسي الحالي هو فرصة تاريخية أمامنا جميعاً والتي يجب استغلالها على النحو الذي يخرج بلادنا من أزمتها المعقدة والمتشابكة داخليا وخارجياً، وكيفية الخروج بمسودة دستورية يجب أن ترى النور وتضئ الطريق بهدف تأمين حياة مستقرة وأمنه يستحقها الليبيين”.

وأضافت: “من المهم اغتنام فرصة انعقاد مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو الجاري وتقديم الشكر والتقدير الكبيرين لدولة ألمانيا الاتحادية على استضافتها أعمال مؤتمر برلين الأول والثاني أملين التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها والتزام حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تسهل مهام المفوضية العليا للانتخابات ودعمها بالإمكانيات المطلوبة كما نتطلع من الدول المنخرطة في مؤتمر برلين بذل كل الجهود التي تضمن المغادرة الفورية للقوات النظامية الأجنبية وكذلك جميع المرتزقة من ليبيا بأشراف بعثة الأمم المتحدة”.