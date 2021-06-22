الدبيبة يلتقي ماس لتنسيق المواقف السياسية في “برلين 2”

بهدف تنسيق المواقف السياسية في مؤتمر “برلين 2″، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، بوزير الخارجية الألماني هايكو ماس بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والسفير الليبي لدى ألمانيا، جمال البرق.

وأشار المكتب الإعلامي للدبيبة، إلى أنه جرى خلال اللقاء للتأكيد على ثوابت حكومة الوحدة الوطنية في مبادرتها التي ستعلن عنها في المؤتمر، وكذلك التأكيد على خارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار الليبي في جنيف.

وأكد الدبيبة على الدور الألماني الإيجابي تجاه الأزمة الليبية، طيلة مراحلها المختلفة والذي يتطلع لاستمراره بنفس الوتيرة.

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