الترجمان: الارتباطات التي تمت في غرب البلاد مع أردوغان هي التي تعيق قيام الدولة الليبية

ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان إن دور مصر الرائد تجاه القضية الليبية دور مهم ومحوري وثابت منذ عام 2011.

الترجمان أشار خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج “رأي عام” المذاع على فضائية “TeN” أمس الإثنين، إلى أن ليبيا عمق أمني مهم للدولة المصرية والعكس صحيح، لافتًا إلى أن الدولة الليبية تحتاج إلى استقرار وانتخابات حقيقية في جو من الأمن والأمان.

وأوضح أن الارتباطات التي تمت في غرب البلاد مع أردوغان هي التي تعيق الدولة الليبية، منوهًا بأن وزيرة الخارجية الليبية لها مواقف مميزة في مواجهة التغيرات في ليبيا.

كما أضاف أن اللواء عباس كامل حمل رسائل محددة من الرئيس السيسي للقيادات الليبية، منها إقامة الانتخابات الليبية في موعدها، مؤكدًا دعم مصر الكامل للحكومة الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية