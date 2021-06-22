«الحر» وطرح الأحمال يجتمعان على الليبيين ودرجة الحرار تصل 48 في طرابلس

تجتاح بعض المدن الليبية موجة عالية من الحرارة، إذ بلغت الدرجة القصوى في العاصمة طرابلس 48 اليوم، في وقت تعاني فيه البلاد أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن موجة الحر ستستمر على غالبية المناطق الليبية خاصة المنطقة الغربية.

بينما أعلنت الشركة العامة للكهرباء، طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي ثلاث ساعات ونصف، اليوم الثلاثاء، كذلك ستطرح الأحمال في الجناح الشرقي خمس ساعات، ضمن موجة ساعات طرح الأحمال الطويلة، المستمرة منذ أيام، وفق ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء.

وبسبب هذه الموجة الحارة والمتوقع أن تتواصل خلال الأيام المقبلة، منح وزير التربية والتعليم في حكومة الوفاق الوطني موسى محمد المقريف، اليوم الثلاثاء، مراقبات التربية والتعليم السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

– شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (الثلاثاء 22 يونيو 2021)

– بسبب موجة الحر.. منح المراقبات التعليمية السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة

– «الأرصاد»: استمرار موجة الحر في غالبية مناطق الغرب

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان، إن القرار يأتي «حماية لطلابنا وحفاظا على سلامتهم»، ويشترط «ألا تتجاوز مدة إيقاف الدرسة يومين اثنين».

فيما قررت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، تعليق الدراسة بمراكز التحفيظ وذلك يومي الأربعاء والخميس، نظرًا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا