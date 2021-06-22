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عبد العاطي : نرجح خروج تركيا من ليبيا باتفاقية مع مجلس الأمن وبضغوط الدول الكبرى

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى الناشط السياسي الليبي مهدي عبدالعاطي أن عدم مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة لليبيا، تتحمل مسؤوليته القوى الأجنبية التي كانت وراء إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا، كما يتحمل فيه أطراف النزاع الداخلي المسؤولية،مشيرًا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية سيعجل بالتقدم في هذا الملفّ.

عبد العاطي رجح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” الإماراتي أمس الإثنين أن تخرج تركيا من ليبيا باتفاقية مع مجلس الأمن، وبضغوط الدول الكبرى، لافتًا إلى أن المخاوف تتعلق بالشركات وقوات المرتزقة التي لا تتبع أي جهة أو دولة ولا يتبناها أحد.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اردوغان طلب من مندوب تركيا في الحكومه الليبيه المشكله في الاقليم الذي تحتله طلب من دبيبه تقدم للأمم المتحده طلب أستتثناء القوات التركيه من عملية الاجلاء من ليبيا وعلي ممثلين الشطر الحر من ليبيا الذي يخضع لإملاءات اردوغان ان يعارصوا وبشده أستثناء القوات التركيه والقوات الايطاليه من الرحيل ان تراب ومن كان من الليبيين يريد ان يكون عبد ذليل تحت جور قاعده عسكريه ايطاليه او جور قاعده عسكريه تركيا الحل بسيط هو ان يرحل معهم الي ايطاليا او تركيا

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