امغيب يبحث مع رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا أوضاع المهاجرين في مدينة الكفرة

عقد عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة سعيد امغيب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا جون بول كافاليري، حيث تناول الاجتماع الذي حضره مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب و مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنغازي أوضاع المهاجرين في مدينة الكفرة و اولويات المساعدة والدعم للنازحين والمهاجرين في مراكز الإيواء والعمل على توفير إحتياجاتهم الأساسية. .

وأكد امغيب على ضرورة خلق تنمية مستدامة بالمناطق الحدودية و على اهمية بناء قدرات السلطات الأمنية العاملة في المجال الإنساني، لافتا إلى ضرورة التوفيق بين مصالح ليبيا وسيادتها واحترام حقوق الانسان في التعامل مع ملف اللاجئين.

وبدوره ابدى رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا السيد جون بول عن استعداد مفوضية اللاجئين لتطوير التعاون في هذا المجال .

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