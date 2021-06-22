روزماري: نأمل أن يفضي مؤتمر برلين إلى إخراج المرتزقة وعقد الانتخابات في موعدها المقرر

ليبيا – أعربت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو عن آمالها في نجاج مؤتمر برلين 2 حول ليبيا وأن يفضي إلى إخراج المرتزقة وعقد الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

روزماري ديكارلو وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” قالت: “في طريقي إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، سوف نتطلع إلى إحراز تقدم في وقف إطلاق النار – بما في ذلك احترام حظر الأسلحة وسحب المرتزقة – وخريطة الطريق السياسية والانتخابات، شكرًا لألمانيا ولا سيما الليبيين على عقد الاجتماع”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية