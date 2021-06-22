وزير الداخلية يقوم بزيارة تفقدية لكلية ضباط الشرطة

قام وزير الداخلية العميد خالد التيجاني أمس الإثنين بزيارة تفقدية لكلية ضباط الشرطة، وكان في استقباله مدير الكلية وعدد من الضباط.

وزير الداخلية اطّلع خلال هذه الزيارة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على سير العمل داخل الكلية، والاستعدادات التي تجرى هذه الفترة للبدء في الدراسة للطلبة، وقد قام بجولة موسعة داخل الكلية شملت القاعات الدراسية وساحات التدريب وغرف المنامة وبعض المرافق الأخرى.

واستمع لشروح وافية من قبل مدير الكلية والمشرفين حول العديد من البرامج التعليمية والتدريبية المقررة بالكلية؛ بالإضافة إلى جملة من المسائل والقضايا الأخرى ذات العلاقة بسير العمل داخل هذه المؤسسة الأمنية.

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