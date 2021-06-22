الحويج يتفقد عددا من المصانع والمشاريع الزراعية المتوقفة بالجنوب

أجرى وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، زيارة إلى عدد من المصانع والمشاريع المتوقفة بالمنطقة الجنوبية، للوقوف على معدات التشغيل بها، والمشاكل التي تواجه إداراتها في إعادة تشغيلها،

هذا وشملت الزيارة مصنعي الطوب الرملي بتمنهنت، والأنابيب ببلدية بنت بيه، بالإضافة إلى مشروعي مكنوسة الزراعي ببلدية وادي عتبة، والديسة لإنتاج الحبوب.

زيارة الحويج اختتمت باجتماع مع عمداء البلديات ومراقبي الاقتصاد والتجارة بالمناطق المستهدفة بالزيارة، لبحث سبل تفعيل المصانع والمشاريع المتوقفة، وإعادة استثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

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