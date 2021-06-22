الجيش الليبي: ندعم جهود السلام.. وتأجيل الانتخابات غير مقبول

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء الثلاثاء، دعمه لكل الجهود المبذولة من أجل إرساء السلام في أنحاء البلاد وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وذلك قبيل انطلاق مؤتمر “برلين2” بشأن ليبيا المقرر الأربعاء.

وقال الجيش في بيان حصلت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، إن “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تدعم كل الجهود المبذولة من أجل إرساء السلام في ليبيا وعودة الاستقرار، تحقيقا لأماني الشعب الليبي لينعم فيه بحياة آمنة وعودة المسار الديمقراطي الذي طال انتظاره”.

وذكّر بيان الجيش بـ”اقتراب الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر 2021 وفقا لقرار مجلس الأمن، الذي نص على أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة على النحو المبين في خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وأكد الجيش على ضرورة “اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لضمان المشاركة المتساوية والهادفة لكل الليبيين، وكذلك توفير التمويل المالي للمفوضية العليا للانتخابات”.

وأبدى الجيش “دعمه بشكل كامل لإجراء الانتخابات في موعدها، فالشعب الليبي لا يقبل التأجيل أو التأخير أو التغيير في موعد إجرائها من أي طرف، كما نأمل من بعثة الأمم المتحدة ضرورة اتخاذ كل التدابير وتحمل مسؤوليتها لإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه”.

وتابع بيان الجيش: “نحن ندعم جهود البعثة الأممية لإعادة الاستقرار في ليبيا من خلال نجاح أعمال الحوار السياسي الذي يتطلع إليه الليبيون جميعا للوصول لصياغة قاعدة دستورية توافقية، تسمح للجميع الدخول في السباق الانتخابي من دون شروط مسبقة، وليحتكم الليبيون إلى صندوق الانتخاب ولإرادتهم في اختيار من يقود ليبيا إلى بر الأمان والاستقرار والسلام الدائم”.

وأكد الجيش على أن “الحوار السياسي الحالي فرصة تاريخية أمامنا جميعا يجب استغلالها على النحو الذي يخرج بلادنا من أزمتها المعقدة والمتشابكة داخليا وخارجيا، وكيفية الخروج بمسودة دستورية يجب أن ترى النور وتضيء الطريق بهدف تأمين حياة مستقرة وآمنه يستحقها الليبيون”.

وتابع البيان: “من المهم اغتنام فرصة انعقاد مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو الجاري، وتقديم الشكر والتقدير الكبيرين لدولة ألمانيا الاتحادية على استضافتها أعمال مؤتمر برلين الأول والثاني، آملين التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها والتزام حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تسهل مهام المفوضية العليا للانتخابات ودعمها بالإمكانيات المطلوبة”.

كما طلب الجيش من الدول المشاركة في المؤتمر “بذل كل الجهود التي تضمن المغادرة الفورية للقوات النظامية الأجنبية وكذلك جميع المرتزقة من ليبيا بإشراف بعثة الأمم المتحدة”.

وأضاف: “نؤكد من جانبنا الدعم الكامل للجهود الصادقة والحقيقية التي تضمن خروجهم جميعا من بلادنا، فهناك اللجنة العسكرية 5+5 التي قامت وتقوم بجهود عظيمة لتطبيق نتائج مؤتمر برلين الأول، وعلى ضرورة دعمها وتسهيل مهامها على النحو الذي يؤدي لتنفيذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح من الجماعات غير النظامية والخارجة عن القانون، وغيرها من الخطوات المهمة التي تعمل هذه اللجنة بخطوات ثابتة لتنفذها وفقا لقرارات مجلس الأمن ونتائج مؤتمر برلين”.