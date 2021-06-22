عمداء وأعيان فزان يطالبون الرئاسي بوضع آلية واضحة لتنفيذ المصالحة الوطنية

تركز لقاء عضو المجلس الرئاسي ” عبدالله اللافي ” اليوم الثلاثاء بطرابلس مع عمداء وأعيان ومشائخ فزان على الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والتعايش السلمي بين كل المكونات الاجتماعية والثقافية في الجنوب.

واستعرض عمداء البلديات والأعيان والمشائخ بالمنطقة خلال هذا اللقاء العديد من المواضيع المتعلقة بتوفير الخدمات في مدن ومناطق الجنوب، وسبل حلحلة المشاكل والمعوقات التي تعيق تحسين الأوضاع المعيشية والخدمات.

وأكدوا على أهمية وضع آلية عمل واضحة وبأسرع وقت، لتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية وفق التوابث الوطنية التي تحفظ سيادة الدولة.

بدوره شدد عضو المجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي” على ضرورة أن تضطلع الحكومة من خلال ديوانها في الجنوب، وبالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بتوفير الخدمات للمواطنين، مؤكدا حرص المجلس الرئاسي على إنجاح أي حوار بين أهل الجنوب، وتحت رعايته باعتباره السلطة الشرعية في البلاد، مؤكدًا أن فرص تحقيق المصالحة في الجنوب كبيرة.

ويأتي هذا اللقاء غداة إعلان المجلس الرئاسي رفضه لاعتزام وزارة الخارجية الإيطالية تنظيم ملتقى في روما لأطياف الجنوب الليبي ، واعتباره تجاوزا للسلطات الليبية وتدخلا في الشؤون الداخلية لليبيا .

واستنكر رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” في رسالة موجهة لوزيرة الخارجية عن طريق رئيس الحكومة هذا التصرف من قبل وزارة الخارجية الإيطالية، مطالبا بإلغاء الملتقى وإخطار الجانب الإيطالي بضرورة احترام مبادئ السيادة الداخلية ومراعاة علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.