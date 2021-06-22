الشاطر: مؤتمر برلين القادم سيزيد من الاحتقان السياسي ويساهم في تمزيق الدولة

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أن إخراج المرتزقة ليس بالأمر الممكن عن طريق المفاوضات أو مخرجات برلين أو قرار من مجلس الأمن.

الشاطر قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن المرتزقة هم جيوش احتلال ولا يخرجون إلا بالحرب.

وتابع: “هذا هو الواقع الذي ينبغي أن نتعامل معه. حفتر فتح الأبواب لاحتلال وغزو ليبيا، ولن يقدر على إخراجهم. فقد أصبحوا قوة ضاربة”.

كما أضاف: “الحذر كل الحذر من مؤتمر برلين 2. أنا أعتبره تدخلًا في شأن الانتخابات الليبية وسرقة ملكيتها من صاحب الحق، وفرض وصاية بإقصاء حق صاحب الأمانة أن يكون له دستور. مؤتمر برلين القادم سيزيد من الاحتقان السياسي ويساهم في تمزيق الدولة الليبية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية