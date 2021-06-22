وزير الصناعة يزور الوكالة العقارية الصناعية بتونس

زار وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد أبوهيسة، اليوم الثلاثاء، رفقة وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالجمهورية التونسية محمد بوسعيد الوكالة العقارية الصناعيه بتونس.

واطلع الوزير، خلال زيارته الميدانية للوكالة العقارية الصناعية المغيرة فوشانة بولاية بن عروس بتونس على المصانع داخلها والتي من بينها مصنع لمستثمر ليبي على وشك البدء في التشغيل.

كما قدم الجانب التونسي، عرضا مرئيا للتعريف بالقوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع الصناعة في الجمهورية التونسية قابله عرض مرئي من الجانب الليبي من مدير إلادارة القانونية بهيئة المناطق الصناعية في الدولة الليبية.

وتأتي زيارة الوكالة العقارية الصناعية المغيرة فوشانة بولاية بن عروس بتونس ضمن مجموعة من الزيارات التي يقوم بها الوزير إلى المؤسسات الصناعية بالجمهورية التونسية.