دبلوماسيون إيطاليون: لا علاقة رسمية لروما بملتقى المصالحة بين قبائل فزان

نفت وزارة الخارجية الإيطالية أن تكون قد لعبت أي دور في تنظيم ملتقى للمصالحة بين قبائل فزان الليبية في إيطاليا.

ونقلت وكالة ” نوفا ” للأنباء عن مصادر دبلوماسية، قولها إن منظمة ” آرا باسيس ” الإيطالية غير الربحية، المساهمة منذ سنوات في تحقيق المصالحة التي تعقب الصراعات قامت بالترويج والدعوة إلى تنظيم هذا الملتقى.

وتابعت ذات المصادر أن المبادرة تأتي في إطار المبادرات التي تنفذها ” آرا باسيس” منذ فترة طويلة والرامية إلى تحقيق الاستقرار في إقليم فزان.

وبينت أن السفارة الإيطالية في طرابلس منحت فقط تأشيرات دخول للمندوبين الليبيين المشاركين في الملتقى وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وفي وقت سابق، وجه الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، خطابا هاما وعاجلا، إلى نجلاء المنقوش وزير الخارجية، قال فيه:” من خلال متابعتنا لملف المصالحة قد بدر إلى علمنا قيام وزارة الخارجية، بالاستعداد لابتعاث وفد من أطياف الجنوب الليبي لزيارة إيطاليا وفقا للدعوة المقدمة من قبل وزارة الخارجية الإيطالية لعقد ملتقى مصالحة دون التنسيق المسبق مع المجلس الرئاسي”.

وتابع:” نحن نشجب ونستنكر هذا التصرف من قبل وزارة الخارجية الإيطالية، الأمر الذي يستوجب إلغاء المؤتمر المشار إليه، وإخطار الجانب الإيطالي بضرورة احترام مبادئ السيادة الداخلية ومراعاة علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة”.