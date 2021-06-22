القيادة العامة تؤكد دعمها لانتخابات ديسمبر وتشدد على خروج كل الأجانب والمرتزقة قبلها

ليبيا – أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا بشأن الاستحقاق الانتخابي القادم المتمثل بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخه منه أشار إلى دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لكل الجهود المبذولة من أجل إرساء السلام في ليبيا وعودة الاستقرار تحقيقا لأماني الشعب الليبي لينعم فيه بحياة أمنة وعودة المسار الديموقراطي الذي طال انتظاره خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح البيان إن قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2570 لعام 2021 نص على قيام حكومة الوحدة الوطنية بالأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وطنية حرة ونزيهة وشاملة على النحو المبين في خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.

وأضاف البيان إن القرار تضمن اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان المشاركة المتساوية والهادفة لكل الليبيين وتوفير التمويل المالي للمفوضية العليا للانتخابات مجددا دعم القيادة العامة للقوات المسلحة الكامل لإجراء الانتخابات في موعدها لأن الشعب الليبي لا يقبل التأجيل أو التأخير أو التغيير في موعد الإجراء من أي طرف.

وأعرب البيان عن الأمل في قيام البعثة الأممية باتخاذ كل التدابير وتحمل مسؤوليتها لإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه مع دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لجهود البعثة لإعادة الاستقرار في ليبيا من خلال نجاح أعمال الحوار السياسي الذي يتطلع إليه الليبيون جميعا.

وأكد البيان إن هذا النجاح يتمثل في الوصول لصياغة قاعدة دستورية توافقية تسمح للجميع الدخول في السباق الانتخابي من دون شروط مسبقة ليحتكم الليبيون إلى صندوق الانتخاب ولإرادتهم في اختيار من يقود ليبيا إلى بر الأمان والاستقرار والسلام الدائم .

وشدد البيان على أن الحوار السياسي الحالي يمثل فرصة تاريخية أمام الجميع يجب استغلالها على النحو الذي يخرج البلاد من أزمتها المعقدة والمتشابكة داخليا وخارجيا وكيفية الخروج بمسودة دستورية يجب أن ترى النور وتنير الطريق بهدف تأمين حياة مستقرة وآمنة يستحقها الليبيين.

ونبه البيان لأهمية اغتنام فرصة انعقاد مؤتمر برلين 2 في الـ23 من يونيو الجاري مع تقديم الشكر والتقدير الكبيرين لألمانيا على استضافتها أعمال هذا المؤتمر والنسخة الأولى منه مع الأمنيات بأن يتم التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها والتزام حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وأضاف البيان إن هذه الإجراءات تتمثل في تسهيل مهام مفوضية الانتخابات ودعمها بالإمكانيات المطلوبة مع التطلع إلى بذل الدول المنخرطة في مؤتمر برلين كل الجهود التي تضمن المغادرة الفورية للقوات النظامية الأجنبية وجميع المرتزقة من ليبيا بإشراف البعثة الأممية.

وجددت القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الكامل للجهود الصادقة والحقيقية التي تضمن خروج جميع هذه القوات والمرتزقة من ليبيا في ظل الجهود العظيمة التي تقوم بها لجنة الـ10 العسكرية المشتركة لتطبيق نتائج مؤتمر برلين 1 وعلى ضرورة دعمها وتسهيل مهامها.

وأضاف البيان إن هذا الدعم يجب أن يكون على النحو الذي يؤدي لتنفيذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح من الجماعات غير النظامية والخارجة عن القانون وغيرها من الخطوات الهامة التي تعمل هذه اللجنة بخطوات ثابتة لتنفذها وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج مؤتمر برلين.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية