اللافي: التعاون مع المنظمات الأجنبية تنظمه لوائحنا.. ونرفض تجاوز سلطاتنا

قال عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إن التعاون مع المنظمات الأجنبية غير الحكومية تنظمه قوانين ونظم ولوائح محلية تحفظ سيادة ليبيا، على حد زعمه.

وتابع”اللافي”، في تصريح لـ”وكالة الأنباء الليبية وال” أن المجلس الرئاسي يرحب بكل المبادرات المحلية والدولية التي من شأنها التقريب بين وجهات نظر أبناء الوطن وتسهم في تحقيق مصالحة وطنية حقيقية وصولاً لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، لكنه في نفس الوقت نرفض بشكل قاطع تجاوز السلطات الشرعية والرسمية مهما كان الهدف المعلن لهذه المبادرات، على حد قوله.

وأضاف اللافي:” إن أبوابنا مفتوحة للجميع وقد شرعنا في تنظيم ملتقيات لاعتماد آليات المصالحة الوطنية والتي ستصل إلى خمسة ملتقيات وذلك لمنح الفرصة للجميع للمشاركة في هذا العمل الوطني من الداخل دون الحاجة لعقدها خارج ليبيا”.

وفي وقت سابق، وجه الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، خطابا هاما وعاجلا، إلى نجلاء المنقوش وزير الخارجية، قال فيه:” من خلال متابعتنا لملف المصالحة قد بدر إلى علمنا قيام وزارة الخارجية، بالاستعداد لابتعاث وفد من أطياف الجنوب الليبي لزيارة إيطاليا وفقا للدعوة المقدمة من قبل وزارة الخارجية الإيطالية لعقد ملتقى مصالحة دون التنسيق المسبق مع المجلس الرئاسي”.

وتابع:” نحن نشجب ونستنكر هذا التصرف من قبل وزارة الخارجية الإيطالية، الأمر الذي يستوجب إلغاء المؤتمر المشار إليه، وإخطار الجانب الإيطالي بضرورة احترام مبادئ السيادة الداخلية ومراعاة علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة”.