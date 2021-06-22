لأول مرة منذ 10 سنوات.. المنفي أول رئيس يزور قصر كيرينالي الإيطالي

استقبل رئيس جمهورية إيطاليا “سيرجيو ماتاريلا” رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء في قصر كيرينالي التاريخي بالعاصمة روما.

وقد استقبلت روما المنفي برفع علم ليبيا على القصر، في سابقة هي الأولى منذ عشر سنوات.

وقال ماتاريلا، خلال ترحيبه برئيس المجلس الرئاسي، أنها المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يستقبل فيها القصر رئيساً ليبياً، مؤكداً دعم بلاده للمجلس الرئاسي، ومشيداً بجهوده في العمل لأجل تحقيق استقرار البلاد.

من جانبه قدم المنفي شكره لماتاريلا على حفاوة الاستقبال والضيافة، موجهاً له الدعوة لزيارة ليبيا، وقد عبر ماتاريلا عن قبوله الدعوة.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا المشتركة، وأهمية تعزيز التعاون خاصة في مجالات الهجرة، والتنمية ودعم الانتخابات.

هذا ويعتبر قصر كيرينالي التاريخي، الذي شهد اللقاء، مقرًا دائماً لإقامة رئيس الدولة، والمقر الرسمي لملك إيطاليا منذ العام 1970 م.