دبرز لـ«الجزيرة» القطرية: الاستقرار الحالي فرضته “الوفاق وحلفاؤها”

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز، أن تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بشأن مبادرة “استقرار ليبيا” اجتهاد يتناغم مع ما يهدف إليه لقاء برلين 2.

وأضاف دبرز في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية: “المنقوش تعلم جيدًا أن الاستقرار الحالي بعد دحر العدوان عن طرابلس فرضته حكومة الوفاق وحلفاؤها (في إشارة إلى تركيا وقطر) وورّثته لحكومة الوحدة الوطنية، أما من يعبث باستقرار ليبيا فلم تتحدث عنه بوضوح وهو حفتر ومرتزقة فاغنر والجنجويد” على حد زعمه.

وأعرب عضو المجلس الاستشاري عن استغرابه من تصريحات المنقوش عن الاستقرار، في وقت ما يزال أكثر من ربع مليون مواطن مهجرين من المنطقة الشرقية، ويتوزعون على مناطق الغرب ومنهم من يعيش حياة صعبة خارج وطنهم.

وبشأن الدور المصري في ليبيا، قال دبرز: “مصر أيقنت بعد سنوات أنه لا يمكن الرهان على حفتر، بعد تجربة سيئة في المراهنة عليه”، وفق ادعائه.

وتوقع عضو المجلس الاستشاري أن تشهد العمالة المصرية تدفقًا كبيرًا على ليبيا، في ظل عدم توفر قاعدة بيانات لتحديد احتياجات سوق العمل الليبية.