ليبيا الان

قبل “برلين 2”.. بعثة الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم العملية السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

جددت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا التأكيد على التزامها بدعم العملية السياسية وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وجاء ذلك خلال تغريدة ‏عبر “تويتر”، نشرتها صفحة البعثة، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الألمانية ستستضيف مؤتمر برلين الثاني غدا الأربعاء.

هذا وتستعد ألمانيا لاستضافة الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبى مجددا فى العاصمة برلين غدا الأربعاء فى إطار مؤتمر جديد الهدف منه ضمان إجراء انتخابات فى ليبيا نهاية العام الحالى وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد التي دمرتها النزاعات خلال العقد الماضي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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