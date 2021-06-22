«أمغيب» يناقش تحديات مراكز الإيواء مع رئيس البعثة السامية للاجئين بليبيا

عقد عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة سعيد أمغيب، اجتماعا مع رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا جون بول كافاليري.

وتناول الاجتماع، الذي حضره مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب ومدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنغازي، أوضاع المهاجرين في مدينة الكفرة وأولويات المساعدة والدعم للنازحين والمهاجرين في مراكز الإيواء والعمل على توفير احتياجاتهم الأساسية.

وشدد أمغيب، على ضرورة خلق تنمية مستدامة بالمناطق الحدودية وعلى أهمية بناء قدرات السلطات الأمنية العاملة في المجال الإنساني، لافتا إلى ضرورة التوفيق بين مصالح ليبيا وسيادتها واحترام حقوق الإنسان في التعامل مع ملف اللاجئين.

وبدوره، أبدى رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا جون بول عن استعداد مفوضية اللاجئين لتطوير التعاون في هذا المجال.