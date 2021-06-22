مستشار أردوغان: من المستحيل سحب وجودنا العسكري في ليبيا

“أقطاي”: من المستحيل سحب وجودنا العسكري في ليبي

قال مستشار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ياسين أقطاي، إنه من المستحيل قيام بلاده بسحب وجودها العسكري في ليبيا.

وزعم أقطاي في مقال له نشرته صحيفة “يني شفق” التركية، إن بلاده هي الدولة الوحيدة التي يرتكز تواجدها في البلاد على ما وصفه بـ” الشرعية الدولية ” (في إشارة إلى اتفاقية السراج وأردوغان غير المعتمدة من مجلس النواب)، وأنها ليست محتلة وهي هناك بطلب ودعوة مما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” (في إشارة إلى حكومة الوفاق المنتهية ولايتها) وهي موجودة هناك بقدر ما تطلبه، على حد تعبيره.

واتهم مستشار الحزب الذي يرأسه أردوغان، مصر بتقديم الدعم اللوجستي والعسكري الفعلي إلى من وصفه بـ”حفتر زعيم الانقلاب المتمركز في الشرق” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر)، مؤكدًا تن العقبة الوحيدة التي أمام “حفتر” للهيمنة على ليبيا من خلال الانقلاب هي هذا التواجد التركي في البلاد، على حد زعمه.