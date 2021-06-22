انقطاع الاتصالات عن المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى بسبب قطع بكابل الألياف

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، انقطاع الاتصالات بشكل جزئي عن المنطقة الشرقية، والمنطقة الجنوبية، بالإضافة للمنطقة الوسطى الممتدة من الخمس حتى سرت والجفرة.

وأرجعت الشركة، في بيان اليوم، انقطاع الاتصالات إلى حدوث قطع بكابل الألياف البصرية.

– أعمال سرقة وتخريب وراء انقطاع الاتصالات عن المنطقتين الشرقية والجنوبية

وبحسب البيان، حددت فرق الصيانة مكان القطع، وتجري في الوقت الحالي التجهيزات للبدء بعملية الصيانة.

وعبرت الشركة عن أملها في انتهاء عملية الصيانة في أقرب وقت ممكن.

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