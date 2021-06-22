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نواب المنطقة الغربية لـ«وزير الداخلية»: لابد من تأمين الانتخابات وتفعيل أوامر القبض

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت لجنة الداخلية بمجلس النواب الليبي، برئاسة النائب “سليمان الحراري”، اليوم الأحد، بديوان مجلس النواب فرع طرابلس، اجتماعاً مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ” خالد مازن”، رفقة مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بالوزارة، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي “فوزي النويري”.

ومن جانبه، قام الوزير، باستعراض عمل الوزارة خلال مائة يوم من عمل حكومة الوحدة الوطنية، وخطة الوزارة لتأمين الانتخابات.

كما تم أيضا، مناقشة تفعيل أوامر القبض للمطلوبين الصادر بحقهم أوامر قبض من النائب العام.

وفي الختام، شدد النواب، على الدور المهم لوزارة الداخلية، مؤكدين دعمهم التام للوزير والإدارات المختلفة بالوزارة لتأدية مهامها على أكمل وجه.

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أوامر القبض تأمين الانتخابات تفعيل نواب المنطقة الغربية وزير الداخلية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ببتواجد المرتزقة في لليببا ولاجئي الحروب – لا يمكن إجراء اي انتخابات …!!
    وحتى تتم عملية محاسبة المسؤلين في الميزانياتىالسابقة وتوضيح سبب وتأخير مشاريع لبببا ..!!!

    رد

  • ببتواجد المرتزقة في لليببا ولاجئي الحروب – لا يمكن إجراء اي انتخابات …!!
    وحتى تتم عملية محاسبة المسؤلين في الميزانيات السابقة وتوضيح سبب وتأخير مشاريع لبببا ..!!! ـقبل اي تغيير أو هروب من المسؤلسات الموكلة للأدارات بالكامل .. 11 -!!

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