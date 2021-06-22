نواب المنطقة الغربية لـ«وزير الداخلية»: لابد من تأمين الانتخابات وتفعيل أوامر القبض

عقدت لجنة الداخلية بمجلس النواب الليبي، برئاسة النائب “سليمان الحراري”، اليوم الأحد، بديوان مجلس النواب فرع طرابلس، اجتماعاً مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ” خالد مازن”، رفقة مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بالوزارة، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي “فوزي النويري”.

ومن جانبه، قام الوزير، باستعراض عمل الوزارة خلال مائة يوم من عمل حكومة الوحدة الوطنية، وخطة الوزارة لتأمين الانتخابات.

كما تم أيضا، مناقشة تفعيل أوامر القبض للمطلوبين الصادر بحقهم أوامر قبض من النائب العام.

وفي الختام، شدد النواب، على الدور المهم لوزارة الداخلية، مؤكدين دعمهم التام للوزير والإدارات المختلفة بالوزارة لتأدية مهامها على أكمل وجه.