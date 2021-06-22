وزارة التعليم العالي تعلن فتح باب الترشح للإيفاد الداخلي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب الترشح للإيفاد الداخلي، وذلك بحسب الوزارة، تقديرا منها لمن حالت الظروف في السنوات السابق دون مواصلة دراساتهم العليا (الماجستير – الدكتوراه).

الوزارة، وفي إيجاز صحفي لها، ذكرت أن الإيفاد الداخلي يشترط المرشحون من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين بالجامعات والأولوية لمن تجاوزت أعمارهم السن المحددة باللائحة، والمرشحون من الموظفين بالقطاعات الاخرى وفق نسب تحددها الوزارة، ويتم فرز ملفات المترشحين من قبل لجنت مكلفة بالخصوص لقبول من تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة وفق الإعلان.

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