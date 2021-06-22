رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في ضيافة رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا

روما 22 يونيو 2021 (وال)- استقبل رئيس جمهورية إيطاليا السيد “سيرجيو ماتاريلا” اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي في قصر كيرينالي التاريخي بالعاصمة روما.

وقد استقبل السيد الرئيس برفع علم ليبيا على القصر، في سابقة هي الأولى منذ عشر سنوات.

وقال السيد ماتاريلا خلال ترحيبه برئيس المجلس الرئاسي، أنها المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يستقبل فيها القصر رئيساً ليبياً، مؤكداً دعم بلاده للمجلس الرئاسي، ومشيداً بجهوده في العمل لأجل تحقيق استقرار البلاد.

من جانبه، قدم السيد الرئيس شكره للسيد ماتاريلا على حفاوة الاستقبال والضيافة، موجهاً له الدعوة لزيارة ليبيا، وقد عبر السيد ماتاريلا عن قبوله الدعوة.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا المشتركة، وأهمية تعزيز التعاون خاصة في مجالات الهجرة، والتنمية ودعم الانتخابات.

هذا ويعتبر قصر كيرينالي التاريخي، الذي شهد اللقاء، مقرًا دائمًا لإقامة رئيس الدولة، والمقر الرسمي لملك إيطاليا منذ العام 1970 م. (وال) ف م/ ر ت

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