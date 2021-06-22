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بلاح: مؤتمر برلين الثاني لن يضمن استقرار ليبيا المنشود

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رأى المحلل السياسي عبد الرؤوف بلاح، أن مؤتمر برلين الثاني سيكون كغيره من المؤتمرات، ولن يضمن استقرار ليبيا المنشود، الذي لن يأتي إلا بأيدي الليبيين واتفاقهم حول ضرورة عودة البلاد دولة ذات سيادة وآمنة.

بلاح، وفي تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أرجع سبب تدهور الأوضاع في ليبيا إلى “خطة صنعت بأيد دولية” مكنت الميليشيات من مفاصل الدولة، متمثلة في جماعات الإسلام السياسي، خاصة تنظيمي الإخوان والقاعدة بكل منتجاتهم العقائدية تحت مظلة تركيا.

وأبدى اندهاشه من تردى الأوضاع الأمنية في البلاد مما تسبب في السجن والاعتقال والقتل على الهوية السياسية والاجتماعية وتحول ليبيا إلى “أكبر مصدر للهجرة غير الشرعية وتجارة الأسلحة والمخدرات برعاية بعض الدول، والآن تريد بعض هذه القوى المشاركة في المؤتمر إيجاد حل سلمي للبلاد”.

 

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • هل تعلم أيها الليبي صدق او لا تصدق :
    ان موتمر برلين هو موتمر فقط لإنقاذ السوريين اللاجءين ..!!
    وانه تم التعاقد بإعمار سوريا الاسد ولبنان الحريري – وقطاع غزة – ومشاريع مصر – وكأس عالم قطر فالخليج
    بواسطة عاءدات النفط والغاز الليبي ..!!
    وان الشءون اللببية هي اخر شيء يفكر فيه المجتمع الدولي ..!!!
    سواء موتمر برلين او ماءة الف موتمر في برلين او اي مكان في اوروبا او العالم …!!!
    وأن خطة السلام التي يتحدثون عنها هي فقط بسحب الاسلحة من المدافعين عن أراضيهم ومياههم ومحاولة حصر الحركة الملاحية في المتوسط ..!!!
    ومحاولة اعاقة اعادة الطيران المدني القطاع العام الليبي –
    ومحاولة تخصيص قطاع وطني لمجرد – تجار أزمات …!! وغير ليبين ..!!
    الى الان سوْال يطرح نفسه –
    تهجير العمالة من ليبيا وتجارة البشر – عبر البحر –
    وعرقلة الطيران المدني الليبي – احد الليبيين سمع احد العاملين في احد الشركات الخاصة للطيران
    يقول :
    بان شركاتنا الخاصة الطيران لن تسمح للعرب او الافارقة او المسلمين بان يركبوها لكي لا تتسخ – وسنرميهم فالبحر ..’!!’
    ونسوا ان وقود هذه الطاءرات والطائرات نفسها عي ملك للعرب والمسلمين والأفارقة – !!’
    حتى لتعويض العاءلات الاي تموت كل يوم – لأجل رفاهية الشرق الأوسط المحتل والمختل نفسيا وعقليا وإنسانيا …!!!!

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