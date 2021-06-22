المغربي: أهم النقاط التي وردت في مسودة مؤتمر برلين 2 هي ضرورة انسحاب المرتزقة

أوضح المحلل السياسي الكيلاني المغربي، أن أهم النقاط التي تمثل خللا كبيرا في المسودة التي بمؤتمر برلين 2 هي النقطة التي تنص على وقف الأعمال العدائية، لأنها لم تحدد هوية الأطراف بل وساوت بين الجيش الليبي الذي يحمي بلاده من خطر الإرهاب والميليشيات التي يجب القضاء عليها.

المغربي، وفي تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، ركّز على أن أهم النقاط التي وردت في المسودة هي ضرورة انسحاب المرتزقة من دون الإشارة إلى الدولة التي جلبتهم إلى الأراضي الليبية وتسميتها بوضوح، موضحا أن جميع المرتزقة الذين جلبتهم تركيا جاءوا من مطارات دول لها عضوية في مجلس الأمن وتشارك في مؤتمر برلين.

وقلل من قيمة النقطة التي أوردتها المسودة الخاصة بتأمين الحدود ومنع عبور الجماعات الإرهابية، في الوقت الذي تفتح مطارات تركيا أمام هؤلاء المرتزقة للوصول إلى البلاد.

واستنكر المغربي المطالبة بالإفراج عن السجناء “من دون تحديد هل هم سجناء رأي أم إرهابيون، وهو ما يفتح الباب أمام التساؤل حول ميزان القوى الذي يعد مفتاحا للإفراج عن أطراف القوى فقط”.

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