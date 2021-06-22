سعيد: المجتمع الدولي الذي أشعل النيران في ليبيا هو ذاته الذي لازال يدير الأزمة الليبية

قال المحلل السياسي الليبي ناصر سعيد: “إن المجتمع الدولي الذي أشعل النيران في ليبيا هو ذاته الذي لازال يدير الأزمة الليبية”.

سعيد، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضاف: أنه “ما لم يحصل توافق دولي بين تلك الأطراف ستظل الأزمة الليبية معلقة وساحة صراع دولي إلى أن تحسم تلك الدول مصالحها”.

وشدّد سعيد “على قدرة المجتمع الدولي تنفيذ إجلاء المرتزقة من ليبيا، وأن برلين 2 هو منح فرصة لحكومة الدبيبة لتنفيذ إلتزامات يتفق بشأنها ليترتب على ذلك تأجيل الانتخابات”.

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