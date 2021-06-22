وزارة الخارجية الروسية: روسيا تتوقع مصادقة اتفاقيات من مؤتمر حول ليبيا في برلين

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إن روسيا تتوقع أن يؤكد المؤتمر الليبي الثاني في برلين الاتفاقات القائمة ويقدم عملية التسوية السياسية.

وسيعقد مؤتمر ليبيا الثاني في برلين يوم الأربعاء. وعقد الأول في يناير 2020.

وسيعقد المؤتمر على مستوى وزارة الخارجية ويمثل فيرشينين روسيا.

وقال: “الآن ألتقي بالمشاركين الرئيسيين – الألمان كمنظمين والأتراك والمصريين. من الواضح ما نريد – نريد تأكيدًا لما تم اتخاذه بالفعل، قرارات تستند إلى قرار مجلس الأمن، وتقدم العملية السياسية في ليبيا على أساس التمسك بسيادتها وسلامتها”.