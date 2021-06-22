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وزارة الخارجية الروسية: روسيا تتوقع مصادقة اتفاقيات من مؤتمر حول ليبيا في برلين

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إن روسيا تتوقع أن يؤكد المؤتمر الليبي الثاني في برلين الاتفاقات القائمة ويقدم عملية التسوية السياسية.

وسيعقد مؤتمر ليبيا الثاني في برلين يوم الأربعاء. وعقد الأول في يناير 2020.

وسيعقد المؤتمر على مستوى وزارة الخارجية ويمثل فيرشينين روسيا.

وقال: “الآن ألتقي بالمشاركين الرئيسيين – الألمان كمنظمين والأتراك والمصريين. من الواضح ما نريد – نريد تأكيدًا لما تم اتخاذه بالفعل، قرارات تستند إلى قرار مجلس الأمن، وتقدم العملية السياسية في ليبيا على أساس التمسك بسيادتها وسلامتها”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • هل تعلم أيها الليبي صدق او لا تصدق :
    ان موتمر برلين هو موتمر فقط لإنقاذ السوريين اللاجءين ..!!
    وانه تم التعاقد بإعمار سوريا الاسد ولبنان الحريري – وقطاع غزة – ومشاريع مصر – وكأس عالم قطر فالخليج
    بواسطة عاءدات النفط والغاز الليبي ..!!
    وان الشءون اللببية هي اخر شيء يفكر فيه المجتمع الدولي ..!!!
    سواء موتمر برلين او ماءة الف موتمر في برلين او اي مكان في اوروبا او العالم …!!!
    وأن خطة السلام التي يتحدثون عنها هي فقط بسحب الاسلحة من المدافعين عن أراضيهم ومياههم ومحاولة حصر الحركة الملاحية في المتوسط ..!!!
    ومحاولة اعاقة اعادة الطيران المدني القطاع العام الليبي –
    ومحاولة تخصيص قطاع وطني لمجرد – تجار أزمات …!! وغير ليبين ..!!
    الى الان سوْال يطرح نفسه –
    تهجير العمالة من ليبيا وتجارة البشر – عبر البحر –
    وعرقلة الطيران المدني الليبي – احد الليبيين سمع احد العاملين في احد الشركات الخاصة للطيران
    يقول :
    بان شركاتنا الخاصة الطيران لن تسمح للعرب او الافارقة او المسلمين بان يركبوها لكي لا تتسخ – وسنرميهم فالبحر ..’!!’
    ونسوا ان وقود هذه الطاءرات والطائرات نفسها عي ملك للعرب والمسلمين والأفارقة – !!’
    حتى لتعويض العاءلات الاي تموت كل يوم – لأجل رفاهية الشرق الأوسط وأبناء وزوجات حكوماتهم للشرق الأوسط المحتل والمختل نفسيا وعقليا وإنسانيا – انتهى – ١٧ ع-ص.

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