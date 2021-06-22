الدبيبة يشدد مع وزير الطاقة الألماني على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ورئيسي المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط.

وخصص هذا اللقاء، لتقييم أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الثالث، الذي عقد في طرابلس مارس الماضي، بحضور عدد من الشركات الألمانية.

وفي هذا الشأن، أكد رئيس الحكومة، رغبة ليبيا تطوير التعاون الاقتصادي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية باعتبارها ثاني أكبر شريك اقتصادي للبلاد في قارة أوروبا بعد إيطاليا.

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