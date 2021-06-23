قبل ساعات من إنطلاق “برلين 2” .. ألمانيا: يجب خروج المرتزقة من ليبيا

البيان الألماني، الذي صدر قبل ساعات قليلة من انطلاق برلين 2، قال: “إن الانتخابات في ليبيا يجب أن تجري في موعدها المتفق عليه دون أي تأخير أو تأجيل”، مشدداً “على دعم ألمانيا للحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها من أجل إرساء الاستقرار في البلاد”.

كما طالب البيان بضرورة مغادرة كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا فورا من أجل الحفاظ على استقرار البلاد، مشيرا إلى أن مؤتمر برلين 2 يهدف لجلب الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.