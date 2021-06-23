ليبيا الان

قبل ساعات من إنطلاق “برلين 2” .. ألمانيا: يجب خروج المرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أصدرت ألمانيا، الثلاثاء، بيانا قبل انطلاق مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا غدا الأربعاء.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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