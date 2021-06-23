العباني: الانفلات الأمني في ليبيا كان سببه مجلس الأمن

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن الانفلات الأمني كان سببه مجلس الأمن الذي أسقط النظام السياسي في ليبيا باستخدام قوة السلاح، وتسبب في تكوين مجموعات مسلحة مدعومة من بعض الدول، وأتاح للمتشددين التغوّل على مفاصل الدولة.

وأوضح العباني، في تصريحات لموقع “الجزيرة نت” القطري، أن إعادة ضبط الأمن والاستقرار ليس صعبًا في ليبيا، إذا صدقت النوايا من جميع الأطراف، على حد تعبيره.

وحول مبادرة “استقرار ليبيا”، التي طرحتها وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، على وزراء الخارجية العرب في اجتماع الدوحة، قال: “لا يمكن نجاح أي مبادرة محلية أو دولية من دون مشاركة القيادة المصرية الفاعلة في المنطقة”.

واعتبر أن الدور المصري مهم لإيجاد توازن في الأزمة الليبية، قائلا: “لا يمكن تجاهل تخوف النظام المصري من عدم استقرار الوضع السياسي والأمني الليبي وتأثيره المباشر على القاهرة”.

ورأى أن الفرصة متاحة للجانب المصري أكثر من غيره للقيام بدور أكبر في ليبيا لعدة أسباب، منها ما تحظى به القاهرة من قبول لدى كافة الأطراف الليبية.

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