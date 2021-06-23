الجارديان: أوروبا تعتبر المطالبة بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات في ليبيا تكتيك للمماطلة

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن معظم القوى الأوروبية تعتبر المطالبة بإجراء استفتاء على أي دستور ليبي جديد قبل الانتخابات، هو بمثابة تكتيك للمماطلة، مشيرة إلى تحذير الاتحاد الأوروبي لأي شخص يُعتقد أنه يؤجل الانتخابات إلى ما بعد الموعد المقرر في 24 ديسمبر سيكون عرضة لخطر العقوبات.

وأشارت في تقرير لها، إلى أن اجتماع وزراء الخارجية الاتحاد يهدف إلى تشديد الخناق على أولئك الذين يعرقلون الانتخابات أو انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

ونوهت بأن اجتماع برلين سيحدد مقترحات لانسحاب منسق ومتسلسل للقوات الأجنبية التركية، والدعوة مرة أخرى لإجراء انتخابات في نهاية العام، مشيرة إلى أنه تم تجاهل المواعيد النهائية السابقة لانسحاب القوات الأجنبية.

وأضافت أن الأمم المتحدة وضعت أطرا لعقد اجتماع في جنيف الأسبوع المقبل لمنتدى الحوار السياسي الليبي للاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، سيحضر مؤتمر برلين 2 لمتابعة نتائج الاجتماع السابق في ديسمبر 2020، حيث تم وضع خارطة طريق مفصلة لليبيا لنقل البلاد نحو الديمقراطية وإنهاء 10 سنوات من الحرب.

وقالت إنه رغم إشادة الفاعلين السياسيين بتشكل حكومة وحدة وطنية مؤقتة في فبراير، المنوط بها إجراء الانتخابات في ديسمبر، إلا أن مجموعة من هؤلاء الفاعلين كانوا يسعون سرا لتأجيلها.

وأكدت أن كثيرين في الطبقة السياسية الحالية، يخشون أي انتخابات سيترتب عليها فقدان السلطة، والمال.

ولفتت إلى أن المؤتمر سيدعو إلى بذل المزيد من الجهود لحماية حقوق الإنسان في البلاد ومحاسبة أولئك الذين ينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، بما في ذلك بعض الدول التي حضرت المؤتمر الأول.

ورأت أن مجلس النواب الحالي الذي تستند ولايته إلى انتخابات أجريت في 2014م، مصدر تأخير، على الرغم من أن رئيسه المستشار عقيلة صالح يصر على أن الانتخابات هي الشرط الأساسي للمصالحة الوطنية.

وقالت إن الأمم المتحدة أمرت البرلمان بالموافقة على الأساس الدستوري للانتخابات واعتماد التشريع الانتخابي اللازم بحلول 1 يوليو، مما يتيح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلاد وقتًا كافيًا للتحضير قبل التصويت، مشيرة إلى أن ليبيا بدلاً من ذلك، سقطت ببطء في مستنقع دستوري مع وجود خلافات حول الدستور.

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