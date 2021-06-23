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مصادر: تركيا تحاول البقاء في ليبيا بطلب من السلطات الليبية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

 أجرت القيادة التركية اتصالات مع السلطات في العاصمة طرابلس بهدف تمرير ورقة تحمل رؤى تركيا خلال مؤتمر برلين 2 باسم الحكومة الليبية.

ووفقا لما أفادت به مصادر لصحيفة المرصد الليبية، نصت الورقة المقدمة من الأتراك على أن تطلب الحكومة الليبية من المجتمع الدولي في برلين استثناء القوات التركية والقوة الصديقة لها من الانسحاب وهو ذات ما طلبه وفد خلوصي يوم اقتحام معيتيقة مع بقاء هذه القوات لما بعد العملية الانتخابة بدعوى حاجة ليبيا لتركيا خلالها.

وتحدثت الورقة بحسب المصادر عن ضغوط دولية على تركيا وآخرين لسحب مرتزقتهم وقواتهم وأن الجانب التركي يرى أن لا سبيل للبقاء إلا إذا طالبت حكومة ليبيا بذلك ولا يمانع في بقاء بقية القوى الأجنبية والمرتزقة الآخرين مقابل استمرار وجوده.

وبينت المصادر وجود انقسام بين أطراف في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي حول هذه الورقة كونها ستؤجج الصراع ولا تلبي رغبة الليبيين في خروج كل الأجانب من دون استثناء

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • الاعلام يخفي حقيقة دعم اوروبا وبعض المجوس العلمانيين للارهاب وجماعة الظواهري وتجنيد الأوروبين من البوسنة ورومانيا وغيره من الدول الأوروبية – بالقيام بالاعمال الإرهابية داخل الدول العربية بدعم أوروبي قطري خليجي سعودي –
    وهذه فقط لمحاولة ادخال قوات اجنبية داخل الاراضي في الشمال الأفريقي – بحجة محاربة الاٍرهاب – وهي حجج كاذبة – مفتعلة من الأوروبين لمحاولة للسيطرة على موارد النفط والغاز بقواتهم المسلحة –
    وهم يستخدمون السحر والشعودة في بعض الشءون وهي محرمة شرعا –
    فلهذا بجب اتخاذ الاحتياطات بعدم الانصياع لهولاء وخططهم الشيطانية لاستدراج الرايء والامن الوطني الليبي لأطماعهم اللامحدودة والغير منطقية وعدم اعترافهم بجراءم الحرب على المسلمين العزل والمدنيين والسكان الأصليين للدول وعليهم احترام الاعراف الدولية .

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  • فقط لتصحيح الآية الكريمة:
    وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ( النحل/118) صدقَ الله العظيم

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