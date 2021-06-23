فيما خصص لقاء الدبيبة ووزير الخارجية الألماني؟

أخبارليبيا24

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والسفير الليبي لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية جمال البرق.

وخصص اللقاء لتنسيق المواقف السياسية في مؤتمر برلين 2، وللتأكيد على ثوابت حكومة الوحدة الوطنية في مبادرتها التي ستعلن عنها في المؤتمر، وكذلك للتأكيد على خارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار الليبي بجنيف.

وأكد الدبيبة على الدور الألماني الإيجابي تجاه الأزمة الليبية، طيلة مراحلها المختلفة والذي يتطلع لاستمراره بنفس الوتيرة.

وتوجه رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، رفقة وفد حكومي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا والذي سيعقد يوم غد الأربعاء.

وهذه هي المرة الأولى التي ستشارك فيها الحكومة في المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية.

ويعقد المؤتمر يوم غد الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات أبرزها الانسحاب الفوري للمرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد وتقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها بالـ24 من ديسمبر.