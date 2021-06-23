“الخارجية الألمانية”: البث المباشر لمؤتمر “برلين 2” الواحدة ظهرا والمؤتمر الصحفي الرابعة عصراً

أعلن المركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية، عن موعد انطلاق مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا.

ودعت صفحة المركز الناطقة باللغة العربية عبر “تويتر”، لمتابعة البث المباشر على قنواتها، مبينة أن البث المباشر للكلمة الافتتاحية للمؤتمر ستبدأ فى تمام الساعة 13:00 بتوقيت برلين اليوم الأربعاء.

كما يذاع البث المباشر للمؤتمر الصحفى عقب المؤتمر فى تمام الساعة 16:00بتوقيت برلين.

ويمثل ليبيا بالاجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي وصل إلى روما أمس الثلاثاء على رأس وفد سياسي يضم وزيرة الخارجية والتعاون الدولي” نجلاء المنقوش ” ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ” عادل جمعة “، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ” وليد اللافي ” والناطق الرسمي باسم الحكومة ” محمد حمودة ” وعدد من المستشارين والخبراء بالوزارات ومؤسسات الدولة ، وكذلك وفد اقتصادي يتكون من وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ” سهيل أبوشيحة ” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله ” ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ” وئام العبدلي ” وعدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال.

ومن المقرر أن يبحث المجتمعون في برلين 2، العملية الانتقالية الليبية منذ المؤتمر الأخير والمراحل المقبلة لفرض استقرار دائم للوضع على ما أوضحت وزارة الخارجية الألمانية المضيفة للمؤتمر.

وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بمداخلة عبر الفيديو، فيما ستمثل الولايات المتحدة بوزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة أوروبية.

يشار إلى أنه في 19 يناير 2020 جمع مؤتمر أول في العاصمة الألمانية برعاية الأمم المتحدة قادة الدول المعنية بالنزاع التي توصلت إلى اتفاق لوقف الحرب.