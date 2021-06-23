باشاغا لـ”شباب حوض مرزق” : أهتم بمشاكل الجنوب

أخبار ليبيا 24 – خبر

ناقش وزير الداخلية المفوض السابق في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع مجموعة من شباب حوض مرزق، التحديات التي تواجه المنطقة الجنوبية .

باشاغا قال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” التقيت الإثنين الماضي، بمجموعة من شباب حوض مرزق، حيث تحدثنا عن رؤيتهم لمستقبل ليبيا ودور الشباب في المرحلة المقبلة والمصالحة”، على حد زعمه.

وتابع”كما تطرقنا إلى أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه المنطقة الجنوبية” على حد تعبيره.

واختتم :” أشكر شباب حوض مرزق، جزيل الشكر على زيارتهم وأتمنى أن أرد الزيارة في القريب العاجل” على حد قوله.

يشار إلى أن باشاغا قام بجولة أوروبية خلال الفترة الماضية بحثا عن الدعم الغربي في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

كما زعم أنه كان يرغب في قيادة العملية الانتقالية لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح، قائلا “الفترة الانتقالية قصيرة لكنها حاسمة بالنسبة للمستقبل، ويجب تحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات وتحسين الأمن والاستعداد للانتخابات”.