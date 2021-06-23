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«النعاس»: لا سلام ولا استقرار في ليبيا إلا بإبعاد «العسكر» نهائيا عن المشهد

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد بشير النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، أنه لا سلام ولا استقرار في ليبيا إلا بإبعاد العسكر نهائيا عن المشهد، وعدم التورط في الإنفاق العسكري غير المرشد مرة أخرى، وإلا فلننتظر مزيدا من الكوارث، بحسب حديثه.

وقال النعاس، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “«خليفه حفتر»، كلما ضاقت به السبل وحاصرته رياح اليأس وسحقت عظامه طاحونة الشيخوخة، كوّن رتلا من السيارات العسكرية الصحراوية، وشحنها بالسلاح والذخيرة والتموين”، على حد زعمه.

وأضاف “يقوم بأمر سائقيها من «العسكريين السفهاء» بالانطلاق بها عبر الصحراء المقفرة، وسماها رتلا (ضخما) وغطاها ببالونة إعلامية كاذبة يعلم كل من له علم بالشأن العسكري أنها ضرب من «جنون العسكر» الذين يسمعون ولا يعقلون، وينظرون ولا يبصرون”، وفقا لادعائه.

وتابع “لا سلام ولا استقرار في ليبيا إلا بإبعاد العسكر نهائيا عن المشهد، وعدم التورط في الإنفاق العسكري غير المرشد مرة أخرى، وإلا فلننتظر مزيدا من الكوارث”، بحسب وصفه.

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الجيش الليبي المشير خليفة حفتر النعاس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كلام واحد ديوث، انظر الى ميزانية الولايات المتحدة الامريكية اقوى دولة في العالم وابحث عن بنذ الانفاق على وزارة الدفاع، انظر الى ميزانية روسيا، فرنسا، بريطانيا، فتكتشف ان ما يقوله هذا المعتوه هرطقة لامعنى لها. اريد ان اعرف رأي الحداد والنمروش وعبدالباسط مروان وكل فية العسكر في غرب ليبيا، ترى هل تقبلون بهذا الهراء (وخلو حفتر على جنب، وبفرض انكم عسكر مستقلون).

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  • اصحى يانعاس والبس اللباس يامحتاس ياشر الناس يكفى انك تعيش فى النجاسة وسط بيوت الدعارة ياخسارة تحولت الى كلب مسعور ينبح ضد جيش ليبيا الوطنى من اجل حفنة دولارات يامعفن لولا هذا الجيش الوطنى لنفذ سيدك المعتوه لردوغان حلمه المعلن على شاشة الفضائيات باحتلال موانئ النفط وجعل شغب ليبيا عبيد عنده مثلك ياديوث فانت مثل اى اخوانى معفن تتمنى زوال الجيش وعودة داعش لقطع رقاب الناس وسفك الدماء والافساد فى الارض .
    ولكن هذا الزمن قد ولى فليبيا لها جيش وطنى يحميها رغم انفك وانف كل الخوان ومدعوم من خير احناد الارض قى الشقيقة مصر حيث نرى بها تقدم وازدهار بعد ان سحقوا الاخوان كما هزموا التتار من قبلوا وخلصوا العالم من شرهم فمرشدكم الاعمى ومعه ثلة من كبار الخرفان واخرين يتنظرون تنفيذ حكم الاعدام على راسهم خروف اكبر منك مليون نرة كان يستخف بالجيش المصرى وهو يقف فى اعتصام رابعة المسلح وهو البلتاحى كان يقول ياسيسى لن يتوقف الارهاب فى سيناء حتى يعود مرسى للقصر فعاد مرسى للقبر وتوقف الارهاب على يد الجيش المصرى وينتظر هذا المحرم تنفيذ حكم الاعدام ليدفع ثمن غباوته عقبال عندك .
    فلا تظن ان اسيادك سينفعوك فمن دعموا الاخوان زمان تهلوا عنهم الان وترى وزير خارجية قطر يقول على السيسى انه رئيس شرعى منتخب بعد سنوات طويلة من ترديد قنوات قكر بانه قائد انقلاب ياكلاب الزمن وايام امكم سوداء وقريبا ترى الاتراك يسلموك للمشير ويقبضوا الثمن دراهم معدودة

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