مديرية أمن الجفارة تنفذ حملة ضد الشاحنات المخالفة

باشرت مديرية أمن الجفارة، بإشراف مباشر من مدير الامن العميد عبدالناصر الطيف، تنفيذ حملة أمنية تستهدف الشاحنات على الطريق الرابط بين العزيزية وبئر الغنم، بمشاركة وحدة المرور وقوة دعم المديرية.

وتهدف الحملة إلى ضبط الشاحنات المخالفة لقواعد السلامة المرورية على الطريق العام من زيادة في الحمولة أو التي لا تحمل لوحاتٍ معدنيةً، أو عدم توافقها مع شروط السلامة المرورية.

وقد تم حجز عدد من الشاحنات المخالفة للقانون والمحملة بحمولة زائدة من الكسّارت، والتي تسببت في تعريض السلامة العامة للخطر، وكذلك ضبط شاحنات لا تحمل لوحاتٍ معدنيةً.

جديرٌ بالذكر أن هذه الحملة مستمرةٌ لتطبيق القانون؛ للحدّ من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين في الطرقات العامة.

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