«السني»: ناقشت مع المندوب الروسي ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أكد الطاهر السني، مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، أنه ناقش مع مندوب روسيا بالمنظمة الدولية، الالتزام بقرارات مجلس الأمن وضرورة إيجاد آلية فاعلة لإخراج كافة القوات والمرتزقة الأجانب.

وقال السني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “في لقائي مع مندوب روسيا، فازيلي نابنزيا، ناقشنا تطورات الوضع الراهن في ليبيا عشية مؤتمر برلين 2”.

وأضاف “أكدنا دعم خارطة الطريق والالتزام بقرارات مجلس الأمن، وضرورة ايجاد آلية فاعلة متزامنة لإخراج كافة القوات والمرتزقة الأجانب، واحترام إرادة الليبيين بعيداً عن أي تدخلات خارجية”.

ومن المقرر أن تعقد اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا، لمناقشة خارطة الطريق والتي تتضمن بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية وإنهاء الوجود الأجنبي وتحرير القرار السيادي الوطني من إكراه داخلي أو خارجي وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، فضلا عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من العام الجاري.