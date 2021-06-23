شركة الكهرباء: المباني المخالفة تسببت في «هزة» للشبكة أمس

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن أزمة تسببت فيها المباني المخالفة في دائرة عين زارة بئر الأسطى ميلاد، وحدوث «هزة» في الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة إنه وقع انفصال في الدائرة أمس الثلاثاء، بالتزامن مع خروج وحدات توليد محطات الزاوية وجنوب طرابلس والرويس، بسبب المباني تحت مسار خطوط النقل «220ك.ف»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أنه من الطبيعي خلال فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، تمدد الموصلات بخطوط النقل وارتخائها.

وتابع: «نتيجة لوجود مبنى قريب للغاية من أحد الأعمدة الكهربائية، حدثت صاعقة قوية مما أدى إلى فصل الخط، وحدوث هزة بالشبكة، وخروج عدد كبير من وحدات التوليد».

وقالت الشركة إن وجود هذه المباني يعد «مخالفا وأمرا خطيرا»، مشيرة إلى شروع مهندسي وفنيي الشركة في إرجاع الوحدات، ولايزال العمل جاري.

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