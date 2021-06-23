العباني: استقرار ليبيا في توحيد الجيش وإخراج القوات الأجنبية ونزع سلاح المليشيات

أشاد عضو مجلس النواب محمد العباني بجهود وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مؤكدا أن الاستقرار وحل الأزمة الليبية يتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح المليشيات.

وقال العباني في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، “برلين 2 يدفعني للإشادة بالمجهودات المتميزة للسيدة المنقوش، الأمر الذي يجعلني أُؤكد أن الاستقرار في ليبيا ليس استثناء من مفهوم الاستقرار، فلا استقرار بلا مؤسسة عسكرية موحدة، ولا سلطة بلا قوة، والقوة تكمن في الجيش الذي يحتكر السلاح ويحدد استعمالاته”.

وأكد النائب البرلماني أن “وجود قوات عسكرية أجنبية ومرتزقة أجانب على الأرض، لا تجعل الاستقرار ممكنا لأنها سوف تُعيق الجيش في القيام بعملياته العسكرية في محاربته للإرهاب وحماية حدود الدولة وأجوائها وشطآنها”.

وأضاف أن “إن انتشار السلاح وتواجد الجماعات المسلحة وخاصة تلك التي ترتبط أيديولوجيات ودول أجنبية يعتبر عائقا أمام تحقيق الاستقرار”، ورأى أن “حل الجماعات المسلحة خارج السلطة ونزع سلاحها هو السبيل إلى الاستقرار”.