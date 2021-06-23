ليبيا الان

"مرتزقة فاغنر.. جيش بوتين الخفي"

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

في الصحف اليوم: جهود حثيثة تبذلها برلين والدول المهتمة بالأزمة الليبية لأجل استكمال المسار السياسي لهذا البلد، فهل ستتمكن هذه الدول والحكومة الليبية من حسم تواجد المرتزقة في ليبيا وتأكيد مخرجات مؤتمر برلين الأول؟ في الصحف أيضا: مرتزقة فاغنر، الجيش الخفي لبوتين والذي يعول عليه الأخير لتوسيع دائرة نفوذه في مناطق مختلفة في العالم، قد يصل إلى مالي بعد انسحاب الجيش الفرنسي من هناك. الميليشيات العراقية تستولي على الممتلكات العامة في مدينة الموصل، وانسحاب أمريكي “متأرجح” من افغانستان. 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • موقع مأجور يروج لاكاذيب عن اشباح ويتجاهل حقائق واضحة عن مرتزقة اردوغان من سوريا حيث قتل منهم واسر المئات فى ليبيا بينما لم نرى اى اسير واحد من اكذوبة فاغنر التى يروج لها الاعلام الخرفانى وتعتمد على مصادر سبق لها الترويج لاكذوبة اسلحة الدمار الشامل العراقية واتضح انها اكذوبة امريكانى ومن ثانى نرى نفس الاكذوبة !!

    رد