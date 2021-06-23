"مرتزقة فاغنر.. جيش بوتين الخفي"

في الصحف اليوم: جهود حثيثة تبذلها برلين والدول المهتمة بالأزمة الليبية لأجل استكمال المسار السياسي لهذا البلد، فهل ستتمكن هذه الدول والحكومة الليبية من حسم تواجد المرتزقة في ليبيا وتأكيد مخرجات مؤتمر برلين الأول؟ في الصحف أيضا: مرتزقة فاغنر، الجيش الخفي لبوتين والذي يعول عليه الأخير لتوسيع دائرة نفوذه في مناطق مختلفة في العالم، قد يصل إلى مالي بعد انسحاب الجيش الفرنسي من هناك. الميليشيات العراقية تستولي على الممتلكات العامة في مدينة الموصل، وانسحاب أمريكي “متأرجح” من افغانستان.

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