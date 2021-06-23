السفارة الأميركية: بلينكن سيؤكد في «برلين 2» أهمية إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر

قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيؤكد خلال مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا اليوم الأربعاء، أهمية إجراء الانتخابات الوطنية الليبية في 24 ديسمبر، وفقا لخارطة الطريق التي أصدرها منتدى الحوار السياسي الليبي.

وشاركت السفارة عبر حسابها على «تويتر»، تغريدة لبلينكن قال فيها إنه سيزور ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

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وأضاف بلينكن أنه خلال وجوده في المحطة الأولى لجولته، برلين، سيعمل مع شركاء الولايات المتحدة لتعزيز السلام والاستقرار من خلال حوار «برلين 2»، معقبا: «نتطلع إلى رحلة مثمرة».

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