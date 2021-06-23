ليبيا الان

قصوده: صحيح أنام دون كهرباء وأتصبب عرقاً لكنني أنعم بـ«الحرية»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدى إبراهيم قصودة، الذي يطرح نفسه كناشط سياسي، رضاه عن نومه دون كهرباء، الأمر الذي يجعله يتصبب عرقا، مدعيا أنه موافق على ذلك في سبيل أنه ينعم بما وصفه «الحرية».

وقال قصوده، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “صحيح أنا أنام بدون كهرباء وأتصبب عرقاً، بس كنت في مكالمة هاتفية مطولة لعنت «القذافي» و«المجرم حفتر» وكل المسؤولين الفاسدين ولا أشعر بالخوف أو المطاردة، أو أن يعتقلني زائر الفجر”، بحسب قوله.

وأضاف “الحمد لله على نعمة الحرية ولو حاول الفاسدين أن ينغصوا علينا حياتنا”.

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الحرية الكهرباء المليشيات قصوده

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اى حرية يامتناك فى ظل احتلال الاتراك والمرتزقة للعاصمة ودخول الحمار اكار المطار دون اذن من احد يينما الحداد يدخل المطار بتصريح من الاتراك !!!
    اى حرية فى ظل مليشيات ارهابية تتقاتل فيما بينها وتحرق المدن كما حدث مؤخرا فى العجيلات .
    اى حرية ورايات تركيا وسوريا ترتفع على حساب العلم الليبى اى حرية فى ظل سيطرة اخوان الشياطين على ثروة الشعب الليبى وتبديدها دون حساب فنرى اللص الكبير ينفق اموال الشعب ياكلب لصالح دعم الليرة الحقيرة وليبيا فقيرة .
    لقد ترك القذافى ثروة ضخمة نعبها اللصوص باسم الثروة وكونوا ثروات ضخمة يتنعموا بها فى الخارج فى احضان داعرات اسطنبول يامهبول .
    فلا امن ولا امان الا بسحق الاخوان كما حدث فى مصر والسودان ويعيشوا الان فى امن وامان وحرية وسيادة وطنية اما زيول الاخوان فى ليبيا وتونس فيعثون فى الارض فسادا وينعبوا ثروات الشعبين ولو اراد الشعبين الحرية الحقية فليخرحوا الى الشوارع كما حدث فى مصر والسودان وليحرقوا اوكار الاخوان ويطهروا البلاد منهم فهى وصفة مجربة ونتيجتها عظيمة من كان يصدق ان قطر تعترف بان السيسى رئيس شرعى بعد ان كانت قنواتها تقول عنه قائد انقلاب .
    فغدا سنرى ايضا قطر تقول ان الرئيس حفتر رئيس ليبيا رئيس شرعى منتخب بينما الخوان اما فى السجون ياميبون او على اعواد المشانق فالحرية ليست للمجرمين بل للشرفاء الوطنيبن الموجودين الان فى سجون المليشيات خارج اطار القانون

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